(شينخوا) عن مصدر بحماس: وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوله: بأن وساطة متقدمة تقودها قطر، لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل.وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن الإسرائيليات اللاتي أسرتهن حركة حماس يوم السبت الماضي، مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.وتابع أن قياديا في حماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة.