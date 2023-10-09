المالكي يجري اتصالات مع نظرائه لتوفير الدعم السياسي المطلوب للجم العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنتواصل وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي مع العديد من نظرائه العرب من اجل توفير الإسناد السياسي المطلوب في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة.جاء ذلك في إطار التواصل مع المجتمع الدولي من اجل لجم العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومنع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل كل ما هو فلسطيني في غزة، وبناء على تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس في بذل كل الامكانيات لتوفير الحماية لابناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة، ومنع استمرار هذا العدوان الغاشم ضد شعبنا، والمستمر منذ (75 عاما).ووفق بيان لوزارة الخارجية، فإنه من المفترض أن يتم تحديد موعد الاجتماع الوزاري العربي الطارىء خلال اليومين القادمين.وبنفس الوقت تلقى الوزير المالكي العديد من الاتصالات من نظرائه الدوليين، وتحديدا وزيرة الخارجية الألمانية، ووزير الخارجية الاسباني حيث تترأس بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الاوروبي، بالإضافة إلى اتصال من وزيرة الخارجية الفرنسية، وكذلك من وزير الخارجية التركي، ووزير خارجية المملكة المتحدة، ووزير خارجية بولندا وزيرة خارجية كندا.ولقد وضع الجميع في صورة الأحداث الاخيرة التي كانت مؤشراتها واضحة بسبب الجرائم اليومية التي كانت ولا زالت ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته، والإرهاب اليهودي الممثل بالمستوطنين وجرائمهم بحق مواطنين وممتلكاتهم. ورغم كل النداءات التي كانت تصدر عنا والموجود للمجتمع الدولي الا انه آثر عدم الاستماع او الانتباه، وهذا انعكاس لاستمرار ارتكاب تلك الجرائم بحق شعبنا الاعزل. وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم حيال ما نشهده من جرائم يومية بحق شعبنا في قطاع غزة ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، والتي يتم توثيقها من اجل محاسبة دولة الاحتلال عليها.ومن المنتظر ان يستقبل الوزير المالكي خلال يوم الاثنين عدد آخر من تلك الاتصالات من عديد وزراء الخارجية الاوروبيين تحديدا، للبحث عن آليات خفض نسبة التوتر والاشتباك، وحماية المدنيين لحين التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.