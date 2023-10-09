الصحة بغزة: استشهاد 436 مواطناً بينهم 91 طفلاً و61 سيدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إجمالي إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي، حتى الساعة الثامنة صباحاً في اليوم الثالث.وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن 436 مواطناً استشهدوا منهم 91 طفلاً و61 سيدة، فيما أصيب نحو 2271 مواطناً آخرين بجراح مختلفة، منهم 244 طفلاً و151 سيدة.واستشهد 31 فلسطينياً، فجر الإثنين، وأصيب آخرين، في عدة استهدافات لعدة منازل مأهولة بالسكان، دون تحذير سكانها، ومساجد، شمال وجنوب قطاع غزة.وقصفت طائرات الاحتلال، عدة منازل في منطقة تل الزعتر، شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، كما شنت غارات عنيفة، دمرت خلالها الشوارع الرئيسية في بلدة بيت حانون.وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن طواقم الإسعاف، تواجه صعوبة في الوصول إلى مناطق القصف، نتيجة تدمير شبكة الطرق في بلدة بيت حانون.ودمرت طائرات الاحتلال، منزلاً لعائلة أبوهلال في منطقة بشيت بمحافظة رفح، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً، ومنزلاً لعائلة أبو العمرين، في بلدة القرارة، جنوب القطاع، أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين.