جيش الاحتلال: 70 مسلحاً تسللوا من غزة الليلة الماضية إلى مستوطنة (بئيري)





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن 70 مسلحاً من قطاع غزة، تسللوا، الليلة الماضية، إلى مستوطنة (بئيري)، مضيفاً: أن قوات الجيش خاضت اشتباكاً معهم.





وأضاف: أن هناك شكوكاً بوجود نفق من داخل القطاع إلى مستوطنة (كفار عزة)، مؤكداً استمرار المعارك في ستة مناطق بغلاف القطاع.





من جانبها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استمرار الاشتباكات، فجر اليوم، في مستوطنة (سديروت)، مشيرةً إلى وجود ثلاثة مسلحين على الأقل في المستوطنة.









رام الله - دنيا الوطناعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، بتسلل مجموعات إضافية من المقاومة الفلسطينية، من داخل قطاع غزة، إلى مستوطنات الغلاف.