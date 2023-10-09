إعلام إسرائيلي: عدد القتلى بغلاف غزة قد يتجاوز 1000 قتيل





وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت في حصيلة غير نهائية، مقتل 700 إسرائيلي، وإصابة أكثر من 1800 آخرين، فيما رجحت وجود 100 جندي ومستوطن في الأسر لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة.





وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، عملية (طوفان الأقصى) العسكرية، رداً على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات في القدس والمسجد الأقصى، واستمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين.





رام الله - دنيا الوطنرجحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي، فجر الإثنين، أن يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين، في مستوطنات غلاف غزة، إلى ألف قتيل، و150 أسيراً.