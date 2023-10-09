مباشر | تغطية صحفية: تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

بعد عملية (طوفان الأقصى).. انهيار الشيكل الأسرائيلي مقابل الدولار ﻷدنى مستوى منذ ثمانية أعوام

بعد عملية (طوفان الأقصى).. انهيار الشيكل الأسرائيلي مقابل الدولار ﻷدنى مستوى منذ ثمانية أعوام
رام الله - دنيا الوطن
تراجع الشيكل الإسرائيلي، الإثنين، إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام، مقابل الدولار الأمريكي، بعد عملية (طوفان الأقصى)، التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال، رداً على الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى. 

وسجل الشيكل الإسرائيلي، سعر صرف 3.9581 مقابل الدولار، بتراجع أكثر من 3%، بعد يومين من انطلاق العملية العسكرية للمقاومة الفلسطينية.

وفي حصيلة غير نهائية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 700 إسرائيلي، وإصابة نحو 2000 آخرين، جراء عمليات المقاومة الفلسطينية.

ووصف وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، العملية العسكرية الفلسطينية، بأنها أسوأ هجمات تشهدها إسرائيل، منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطينياً وأصابة 1600 آخرين، ودمرت عدداً من الأبراج والمنازل والمساجد في القطاع.

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