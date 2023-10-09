الولايات المتحدة: مقتل مواطنين أمريكيين في الاشتباكات بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (سي أن أن) الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، الإثنين، إن مواطنين أمريكيين قتلوا في الاشتباكات بغلاف غزة، خلال عملية (طوفان الأقصى).وأضافت القناة، أنه تم إبلاغ أعضاء الكونغرس، بمقتل أربعة أمريكيين على الأقل، فيما من المرشح ازدياد العدد مع اعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحصيلة النهائية للقتلى.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مواطنون أمريكيون محتجزون لدى المقاومة الفلسطينية بغزة.ووصف بلينكن، في تصريحات لـ (سي أن أن)، العملية العسكرية التي شنتها المقاومة الفلسطينية، ضد جيش الاحتلال، فجر السبت، بـ "أسوأ هجوم على إسرائيل منذ حرب يوم الغفران (أكتوبر) عام 1973".