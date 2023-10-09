مجزرة جديدة.. شهداء وإصابات بقصف لمنزلين برفح والقرارة





وفي بلدة القرارة بخانيونس، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو العمرين ما أدى لتدميره بشكل كامل.





وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من الشهداء والمصابين تم نقلهم من المنزل المستهدف باتجاه مشفى ناصر الطبي بخانيونس.





ولفتت إلى أن 5 شهداء وصلوا لمجمع ناصر الطبي، في حين أن هناك عدد من الإصابات تم انتشالها من المكان المستهدف.





رام الله - دنيا الوطناستشهد عدد من المواطنين فجر اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي لمنزلين في محافظة رفح وبلدة القراراة جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية باستشهاد نحو 18 مواطناً وإصابة آخرين في استهداف لمنزل لعائلة أبو هلال في منطقة بشيت بمدينة رفح، في حين أن العدد مرشح للزيادة بفعل وجود مفقودين تحت أنقاض المنزل.