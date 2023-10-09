الناطق باسم السرايا يوجه رسالة للأسرى: نحن أقرب إلى حريتكم

رام الله - دنيا الوطنوجه الناطق باسم (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الأحد، رسالة للأسرى في سجون الاحتلال في ظل عملية (طوفان الأقصى).وقال أبو حمزة: "نقول لأسرانا إن ما لدينا في سرايا القدس قادر على كسر السجن والسجان ونحن أقرب إلى حريتكم من أي وقت مضى بفضل ما أنجزته قوات النخبة وأسر عدد من الجنود الذين هم في قبضتنا الآن ".وأضاف "تؤكد المقاومة على وقوفها عند التزاماتها وثوابتها وهي صد العدوان عن الأقصى، الذي جاهر به الاحتلال".وتابع: "الكيان الطارئ يجب أن يبقى كذلك ويشعر بالخطر، الاشتباكات مستمرة حتى الآن في المستوطنات الإسرائيلية، ونطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية".ونوه الناطق باسم (سرايا القدس) إلى أن إسرائيل يجب أن تشعر بالخطر في فلسطين وخارجها.