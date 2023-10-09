مباشر | تغطية صحفية: تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الناطق باسم السرايا يوجه رسالة للأسرى: نحن أقرب إلى حريتكم

الناطق باسم السرايا يوجه رسالة للأسرى: نحن أقرب إلى حريتكم
الناطق باسم (سرايا القدس)
رام الله - دنيا الوطن
وجه الناطق باسم (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الأحد، رسالة للأسرى في سجون الاحتلال في ظل عملية (طوفان الأقصى).

وقال أبو حمزة: "نقول لأسرانا إن ما لدينا في سرايا القدس قادر على كسر السجن والسجان ونحن أقرب إلى حريتكم من أي وقت مضى بفضل ما أنجزته قوات النخبة وأسر عدد من الجنود الذين هم في قبضتنا الآن ".

وأضاف "تؤكد المقاومة على وقوفها عند التزاماتها وثوابتها وهي صد العدوان عن الأقصى، الذي جاهر به الاحتلال".

وتابع: "الكيان الطارئ يجب أن يبقى كذلك ويشعر بالخطر، الاشتباكات مستمرة حتى الآن في المستوطنات الإسرائيلية، ونطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية".

ونوه الناطق باسم (سرايا القدس) إلى أن إسرائيل يجب أن تشعر بالخطر في فلسطين وخارجها.

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