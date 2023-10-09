مباشر | تغطية صحفية: تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

المقاومة تطلق رشقات صاروخية مكثفة نحو عسقلان وتل أبيب ومطار بن غريون

المقاومة تطلق رشقات صاروخية مكثفة نحو عسقلان وتل أبيب ومطار بن غريون
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة، في وقت متأخر من مساء الأحد، رشقات صاروخية متتالية تجاه عسقلان وتل أبيب ومطار (بن غريون)، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، قصف مطار (بن غوريون) برشقة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة واستهداف البيوت المدنية في القطاع، كما أعلنت توجّيه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان بـ100 صاروخ ضمن العملية.

فيما أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وبدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنتها القسام إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح السبت، رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة وعلى الأسرى بالسجون، بإطلاق حوالي خمسة آلاف صاروخ تجاه تل أبيب والقدس، واقتحام عشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، وقتل جنود إسرائيليين، وأسر آخرين، والاستيلاء على دبابات ومعدات عسكرية من مواقع للاحتلال.

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