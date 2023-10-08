حماس تُعلق على إعلان أمريكا استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال



وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، في الساعات الأولى لصباح أمس السبت، رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة، وعلى الأسرى.



وبدأت العملية بإطلاق حوالي خمسة آلاف صاروخ تجاه تل أبيب والقدس، واقتحام عشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، وقتل جنود إسرائيليين، وأسر آخرين، والاستيلاء على دبابات ومعدات عسكرية من مواقع للاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "إعلان الولايات المتحدة الأمريكية استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال، هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام".وأضاف قاسم، مساء الأحد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "هذه التحركات لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل دفاعها عن شعبنا ومقدساتنا في معركة طوفان الأقصى".وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن واشنطن تعتزم تقريب سفن وطائرات عسكرية تابعة للبحرية الأميركية للمنطقة للتعبير عن دعمها لإسرائيل، في ظلّ الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية.