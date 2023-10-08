القسام تنشر مشاهد اقتحام عناصر كوماندوز لقاعدة (زيكيم) العسكرية

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الأحد، مشاهد تظهر اقتحام عناصر كوماندوز البحري التابعة لها، لقاعدة (زيكيم) العسكرية عبر البحر، في اللحظات الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، وقتلهم عدد كبير من الجنود الإسرائيليين داخل القاعدة.وكانت القسام، قالت في وقت سابق اليوم، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع (تيليجرام): إن "مقاتلو الكوماندوز، تمكنوا من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان، والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات".وبدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنتها القسام إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح السبت، رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة وعلى الأسرى بالسجون، بإطلاق حوالي خمسة آلاف صاروخ تجاه تل أبيب والقدس، واقتحام عشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، وقتل جنود إسرائيليين، وأسر آخرين، والاستيلاء على دبابات ومعدات عسكرية من مواقع للاحتلال.