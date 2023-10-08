هيئة المعابر بغزة تنوه بشأن التسجيل للسفر في ظل العدوان المستمر

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، مساء الأحد، تنويهاً بشأن التسجيل للسفر، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.وقالت الهيئة، إنه "ونظراً لما يمر به قطاعنا الحبيب فإنه يمكنكم التسجيل للسفر إلكترونياً، ومتابعة مراحل التسجيل بالكامل عبر تطبيق خدمات المواطنين".وأضافت: "يمكنكم متابعة أسماؤكم بالكشوفات، وتسلسل الأرقام، ويوم السفر بالتحديد، ولذا نهيب بكم تنزيل تطبيق خدمات المواطنين".وتابعت: للتحميل لأجهزة الأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=ps.moi.servicescitizensوللتحميل لأجهزة أبلhttps://apps.apple.com/app/id1481935891