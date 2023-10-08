النخالة: لدى الجهاد الإسلامي أكثر من ثلاثين أسيراً إسرائيلياً

رام الله - دنيا الوطنأكد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الأحد، أن لدى حركته أكثر من ثلاثين أسيراً إسرائيلياً حتى اللحظة، ضمن عملية "طوفان الأقصى" المتواصلة لليوم الثاني على التوالي.وقال النخالة، في كلمة له، إنّ "أسرى العدو يقدر عددهم بالعشرات وربما يتجاوزون هذا الرقم بكثير"، مشدداً أننا "سنقاتل ونستمر بالقتال وسنغير بإرادتنا وتضحياتنا كل المعادلات".وأضاف: "شعبنا الشجاع يحاصر العدو في مواقعه العسكرية ومستوطناته"، متابعاً: "شعبنا الشجاع ملك الإرادة فأذل العدو المدجج بالسلاح، وأنّ غزة اليوم تختصر الإرادة الفلسطينية".وأشار النخالة، إلى أنّ "عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف العدو وأصابته بالهستيريا والشلل"، مبيناً أنه "بات واضحاً أن العدو قابل للانكسار بل إنه كسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أميركا".وأوضح النخالة، أنّ "العدو يعتقد أنه بمجازره ضد المدنيين يمكنه كسر إرادة شعبنا"، لافتاً إلى أن الاحتلال يحاول استرداد معنوياته بتدمير بيوت غزة وقتل المدنيين "لكنه واهم".