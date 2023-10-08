شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي لمنزل مأهول بالسكان في حي الشيخ عجلين

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية بغزة، مساء الأحد، بوجود شهداء ومصابين في قصف طيران الاحتلال منزلاً مأهولاً لعائلة "شملخ" في الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة.يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت فيه وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، لليوم الثاني على التوالي، إلى 413 شيهداً منهم 78 طفلاً و 41 سيدة، بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريحاً منهم 213 طفلاً و 140 سيدة.وأشارت الصحة إلى تم تسجيل ثماني مجازر على الأقل حتى اللحظة بحق العائلات، راح ضحيتها نحو 54 مواطناً.