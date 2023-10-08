الرئيس عباس ونظيره المصري يبحثان العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة العمل مع الأطراف كافة على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، وتحديداً في قطاع غزة.وشدد الرئيس عباس على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع، كما جدد التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.من جهته، أكد الرئيس السيسي بذل كل الجهود والقيام بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مجددا دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.