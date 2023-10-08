قيادي بحماس: مقاتلونا سيطروا على موقع (إيرز) ومعلومات بداخله حول العملاء وخطط الاحتلال





وبدأت المقاومة الفلسطينية، صباح السبت، عملية "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه تل أبيب والقدس، واقتحام واسع لمستوطنات غلاف غزة، رداً على اقتحام الأقصى، والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس، وعلى الأسرى في سجون الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنقال القيادي أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتلوا كتائب عز الدين القسام سيطروا على كل ما في موقع (إيرز) العسكري، شمال قطاع غزة، وخاصة معلومات حول العملاء وخطط الاحتلال.وكانت كتائب عز الدين القسام قد نشرت مشاهد تظهر اقتحام مقاتلوها لموقع (إيرز) العسكري، وقتل جنود إسرائيليين، وأسر آخرين، والسيطرة عليه بالكامل، ضمن عملية "طوفان الأقصى".