مباشر | تغطية صحفية: تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: مقاتلونا سيطروا على موقع (إيرز) ومعلومات بداخله حول العملاء وخطط الاحتلال

قيادي بحماس: مقاتلونا سيطروا على موقع (إيرز) ومعلومات بداخله حول العملاء وخطط الاحتلال
اقتحام عناصر كتائب القسام لموقع (إيرز) العسكري شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتلوا كتائب عز الدين القسام سيطروا على كل ما في موقع (إيرز) العسكري، شمال قطاع غزة، وخاصة معلومات حول العملاء وخطط الاحتلال.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد نشرت مشاهد تظهر اقتحام مقاتلوها لموقع (إيرز) العسكري، وقتل جنود إسرائيليين، وأسر آخرين، والسيطرة عليه بالكامل، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وبدأت المقاومة الفلسطينية، صباح السبت، عملية "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه تل أبيب والقدس، واقتحام واسع لمستوطنات غلاف غزة، رداً على اقتحام الأقصى، والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس، وعلى الأسرى في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس ونظيره المصري يبحثان العدوان الإسرائيلي على القطاع

الرئيس عباس ونظيره المصري يبحثان العدوان الإسرائيلي على القطاع

قيادي بحماس: مقاتلونا سيطروا على موقع (إيرز) ومعلومات بداخله حول العملاء وخطط الاحتلال

قيادي بحماس: مقاتلونا سيطروا على موقع (إيرز) ومعلومات بداخله حول العملاء وخطط الاحتلال

700 قتيل إسرائيلي منذ بدء عملية &quot;طوفان الأقصى&quot;

700 قتيل إسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

الرئيس عباس يهاتف القيادي أحمد حلس لمتابعة الأوضاع في القطاع

الرئيس عباس يهاتف القيادي أحمد حلس لمتابعة الأوضاع في القطاع

الداخلية بغزة: انتشال عدد من الشهداء في قصف لمنزل مأهول بالسكان بالشجاعية

الداخلية بغزة: انتشال عدد من الشهداء في قصف لمنزل مأهول بالسكان بالشجاعية

النخالة يتلقى اتصالاً من الرئيس الإيراني

النخالة يتلقى اتصالاً من الرئيس الإيراني

جهاز الأمن الداخلي بغزة يُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين في ظل العدوان

جهاز الأمن الداخلي بغزة يُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين في ظل العدوان

اشتية: بدأنا بالتحرك عربياً ودولياً لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع

اشتية: بدأنا بالتحرك عربياً ودولياً لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف القيادي أحمد حلس لمتابعة الأوضاع في القطاع

الرئيس عباس يهاتف القيادي أحمد حلس لمتابعة الأوضاع في القطاع

بلديات غزة: نقف عند مسئولياتنا رغم الامكانيات المحدودة والموارد الضعيفة

بلديات غزة: نقف عند مسئولياتنا رغم الامكانيات المحدودة والموارد الضعيفة

الصحة بغزة: 370 شهيداً و2200 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي

الصحة بغزة: 370 شهيداً و2200 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي

شهداء وإصابات في سلسلة غارات عنيفة جداً بالقطاع

شهداء وإصابات في سلسلة غارات عنيفة جداً بالقطاع

اتحاد المعلمين: تعليق الدوام الوجاهي بالمدارس والتحول للتعليم عن بعد

اتحاد المعلمين: تعليق الدوام الوجاهي بالمدارس والتحول للتعليم عن بعد

فيديو.. القسام تعلن: 35 مسيرة انتحارية شاركت في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى

فيديو.. القسام تعلن: 35 مسيرة انتحارية شاركت في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين

تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الملك عبد الله والسيسي يبحثان جهود وقف التصعيد في غزة

الملك عبد الله والسيسي يبحثان جهود وقف التصعيد في غزة

فيديو: مقتل سائحيْن إسرائيليْين في عملية إطلاق نار بالإسكندرية

فيديو: مقتل سائحيْن إسرائيليْين في عملية إطلاق نار بالإسكندرية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك عبد الله وبايدن حول الأوضاع في فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك عبد الله وبايدن حول الأوضاع في فلسطين

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري