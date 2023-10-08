700 قتيل إسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" العسكرية إلى 700 قتيل و2150 مصاباً منهم 300 حالة حرجة وخطيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إنه حتى الآن يتم انتشال وجمع الجثث من منطقة الحفلة التي كانت بـ "غلاف غزة"، ومن مناطق أخرى، مشيرة إلى أن "عدد القتلى كبير ومؤلم جداً، وسيرتفع قريباً".وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، في الساعات الأولى لصباح أمس السبت، رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة، وعلى الأسرى.وبدأت العملية بإطلاق حوالي خمسة آلاف صاروخ تجاه تل أبيب والقدس، واقتحام عشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، وقتل جنود إسرائيليين، وأسر آخرين، والاستيلاء على دبابات ومعدات عسكرية من مواقع للاحتلال.