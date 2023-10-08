الرئيس عباس يهاتف القيادي أحمد حلس لمتابعة الأوضاع في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع القيادي أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، وذلك لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة، في ظل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي.وجدد الرئيس عباس تأكيده على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وحماية أبنائه من عدوان الاحتلال، مشدداً على ضرورة توفير كل ما هو ممكن من احتياجات طبية وإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد الرئيس عباس ضرورة حماية الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في جميع أماكن تواجده، في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.