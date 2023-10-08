النخالة يتلقى اتصالاً من الرئيس الإيراني

تلقى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.





وأكد النخالة خلال الاتصال على أهمية معركة "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية صباح السبت، رداً على العدوان الإسرائيلي على الأقصى والضفة وعلى الأسرى، كما استعرض آخر التطورات الميدانية للمقاومة على الأرض، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي.





من جانبه، هنأ رئيسي الشعب الفلسطيني بالانتصارات التي تحققها المقاومة، مشيداً "بالمجاهدين وببطولاتهم في ميادين القتال"، ومؤكداً على دعم الشعب الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته، ووقوفه الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني في كل الظروف.

رام الله - دنيا الوطن