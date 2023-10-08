جهاز الأمن الداخلي بغزة يُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين في ظل العدوان

رام الله - دنيا الوطنأصدر جهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية بغزة، تنويهاً مهماً للمواطنين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي.وقال الجهاز: "ننوه لجماهير شعبنا بعدم التعاطي مع رواية الجيش الإسرائيلي التي تطالب المواطنين الذين يسكنون المناطق الحدودية لترك منازلهم".وتابع: "نؤكد أن الهدف من ذلك هو نشر البلبلة والخوف، وزعزعة الجبهة الداخلية للتغطية على الهزيمة التي مني بها أمام مقاتلي المقاومة الفلسطينية".وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، في الساعات الأولى لصباح أمس السبت، رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة، وعلى الأسرى.وبدأت العملية بإطلاق حوالي خمسة آلاف صاروخ تجاه تل أبيب والقدس، واقتحام عشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، وقتل جنود إسرائيليين، وأسر آخرين، والاستيلاء على دبابات ومعدات عسكرية من مواقع للاحتلال.