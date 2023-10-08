دولي

بايدن يؤكد لنتنياهو دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل

بايدن يؤكد لنتنياهو دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل
بايدن ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن واشنطن تؤكد على دعمها "غير المشروط لدولة إسرائيل".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جديدة أجراها بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعد الثانية، بعد مكالمتهما أمس السبت، لمناقشة التطورات الراهنة، بحسب مكتب نتنياهو.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أعلنت إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة، وعلى الأسرى.

وبدأت عملية "طوفان الأقصى" في الساعات الأولى ليوم أمس السبت، بإطلاق حوالي خمسة آلاف صاروخ تجاه تل أبيب والقدس، واقتحام عشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، وقتل جنود إسرائيليين، وأسر آخرين، والاستيلاء على دبابات ومعدات عسكرية من مواقع للاحتلال.


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