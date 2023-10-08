بلديات غزة: نقف عند مسئولياتنا رغم الامكانيات المحدودة والموارد الضعيفة

رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الأحد، عن عمله بجد للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.واكد الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي بمجمع الشفاء، أن جميع البلديات استنفرت طواقمها في الميدان للتخفيف من آثار العدوان بفتح الشوارع وإزالة الركام وتعزيز صمود المواطنين.وقال الاتحاد: "نؤكد ان البلديات كافة تقف عند مسئولياتها رغم الامكانيات المحدودة والموارد الضعيفة".وتابع: "إن وجود ازمة في امدادات الطاقة وتقليص ساعات توصيل التيار الكهربائي ووقف الاحتلال ضخ مياه مكروت، واستهداف مرافق واليات البلديات يزيد الامور خطورة وتعقيدا، ويهدد استمرار تقديم الخدمات الاساسية ويزيد الاوضاع الانسانية والبيئية تدهورا".وأضاف: "في ظل النقص الحاد في كميات الوقود لدى البلديات وبناء عليه فاننا نحذر من توقف مائتي بئر مياه عن الضخ او اقتصار عملها على ساعات وصل التيار الكهربائي المحدودة".وحذر اتحاد البلديات من توقف المحطات الصرف الصحي واعادة تلويث مياه البحر بنحو مائة وخمسين الف كوب من المياه العادمة يوميا اضافة إلى تأثر عملية جمع وترحيل الفي طن من النفايات الصلبة إلى مكبات النفايات الرئيسية مما ينذر بكوارث انسانية لا يحمد عقباها.وناشد الاتحاد جميع الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية للوقوف عند مسئولياتها ومساندة البلديات للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين ولمنع كارثة انسانية وبيئية.وطالب بوقف العدوان الاسرائيلي ومنع استهداف طواقم البلديات والياتها ومرافقها توفير احتياجاتها من الوقود للقيام بمهامها الانسانية.وطالب أيضًا بضرورة ادخال المعدات والاليات الثقيلة اللازمة لعملها في ازالة ركام المباني السكنية والابراج التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي.وقال: "نهيب بالمواطنين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم وندعوهم لترشيد استهلاك المياه في هذه الاوقات العصيبة وتقليل كميات النفايات الصلبة المنزلية.ودعا اتحاد البلديات المواطنين لعدم التجمهر في اماكن الاستهداف لاتاحة المجال امام طواقم لانقاذ مختلفة للقيام بواجبها والتعامل والتعاون مع طواقم البلديات العاملة ميدانيا.