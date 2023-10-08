نتنياهو يُعلن الجنرال غال هيرش مسؤولاً عن قضية الأسرى والمفقودين

رام الله - دنيا الوطنعيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الجنرال احتياط غال هيرش مسؤولاً عن قضية الأسرى والمفقودين.ووفق مكتب نتنياهو، فإن "جميع الوزارات الحكومية ستخضع لتعليماته في هذا الموضوع".يشار إلى مكتب نتنياهو أعلن في وقت سابق أن عدد الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة أكثر من 100، في حين قالت وسائل إعلام إسرايلية إن العدد أكبر من ذلك بكثير.ومن جانب آخر، قالت وسائل إعلام إن إسرائيل طلبت من مصر وبعض الوسطاء التدخل للضغط على (حماس) للإفراج عن الأسرى المصابين وكبار السن، وفتح ملف للتفاوض حول باق الأسرى.جاء ذلك بعد يوم واحد من عملية نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق غلاف غزة، أطلق عليها طوفان الأقصى.وأسفرت هذه العملية عن أسر عشرات الجنود والإسرائيليين من بينهم ضباط في الجيش.