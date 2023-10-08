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شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة بغزة تحذر من توقف محطة التوليد خلال ساعات

سلطة الطاقة بغزة تحذر من توقف محطة التوليد خلال ساعات
جانب من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، إن الوقود المتوفر لتشغيل محطة كهرباء غزة يكفي حتى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدةً أنه في حال استمر الوضع الراهن ستضطر لإطفاء المحطة بالكامل الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية محققة.

وأضافت السلطة خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي بمستشفى الشفاء اليوم الأحد، أن المحطة تعمل بالوقت الحالي بثلاث توربينات، وتنتج بمتوسط 65 ميجاوات، وهناك عجز على الطلب على الكهرباء يصل الى 80%، والوقود المتوفر يكفي للتشغيل حتى يوم الثلاثاء المقبل فقط.

وذكرت أن جميع خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة والواردة من أراضي عام 48 توقفت اليوم الأحد، إثر قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء بالكامل عن قطاع غزة.

وشددت السلطة، على أن تردي الواقع الحالي ينذر بكارثة إنسانية على جميع الصعد المختلفة وعلى القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى مصدر مستمر للكهرباء دون انقطاع.

وناشدت المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية، بالتدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة وصل الخطوط المفصولة، وكذلك السماح بتوفير الوقود اللازم لاستمرار تشغيل المرافق الخدماتية من آبار مياه وصرف صحي ومستشفيات وغيرها في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني.

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