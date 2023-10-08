غالانت يُوعز بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان

وحسب صحفي إسرائيلي في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن الجيش يقوم الان بنشر المزيد من القوات في الجليل، وهو مايفوق العدد المُرسل إلى "فرقة غزة".

يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال أنه أطلق قذائف مدفعية على منطقة في لبنان أطلقت منها قذائف "مورتر" عبر الحدود مع لبنان.





وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إسقاط مسيّرة تابعة لـ (حزب الله) اللبناني عبرت الحدود، قرب مدينة صفد شمالي أراضي عام 48.



