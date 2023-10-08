الصحة بغزة: 370 شهيداً و2200 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي



كما وصل خمس إصابات إلى مجمع ناصر الطبي، جراء قصف منزل القيادي في حماس زكريا معمر في خانيونس، جنوب القطاع



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة للشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن 370 مواطناً استشهدوا، وأصيب 2200 آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي.وخلال الدقائق القليلة الأخيرة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خلال الدقائق الأخيرة الماضية، سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.وقالت مصادر محلية، إن أربعة شهداء تم انتشالهم، بعد استهداف منزل يعود لعائلة شعبان غرب مدينة غزة.واستشهدت مواطنة، وأصيب عدد آخر، في استهداف منزل عائلة يونس بمخيم النصيرات.