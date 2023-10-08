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الملك عبد الله والسيسي يبحثان جهود وقف التصعيد في غزة

الملك عبد الله والسيسي يبحثان جهود وقف التصعيد في غزة
العاهل الأردني والرئيس المصري
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتباحث حول الأوضاع الجارية في فلسطين.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن "الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تدهور الأوضاع".

كما تم التوافق على "مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

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