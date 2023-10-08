شؤون فلسطينية

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع
جانب من نزوح العائلات إلى مدارس أونروا
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن 20 ألف و300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس (أونروا) في قطاع غزة منذ الأمس.

وأضاف في اتصال مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن 44 مدرسة تابعة لـ (أونروا)، منها 28 مدرسة مجهزة للإيواء استقبلت النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة باستثناء خان يونس.

وأشار إلى أن أعداد النازحين تركزت في شمال قطاع غزة والحدود الشرقية وجنوب القطاع، متوقعا زيادة أعدادهم خلال الساعات المقبلة.

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