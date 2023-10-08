شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين

تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد أحمد عاطف العواودة (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمخيم جنين.

وانطلق موكب تشييع الشاب العواودة وهو من بلدة دورا في الخليل من مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بمسيرة جابت شوارع المدينة ومخيمها، وتوجه نحو منزل الأسير زكريا زبيدي، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم إلى المسجد الكبير في المخيم، وأديت عليه صلاة الجنازة قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء .

وردد المشاركون بالتشييع الهتافات المنددة بالاحتلال وسياساته الإجرامية، وعدوانه المستمر على شعبنا، خاصة في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، وارتكابه مجزرة في قطاع غزة.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر، وعمليات تصفية وإعدام، مشددين على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر.

واستشهد العواودة فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف غرب نابلس.

أخبار ذات صلة

فيديو.. القسام تعلن: 35 مسيرة انتحارية شاركت في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى

فيديو.. القسام تعلن: 35 مسيرة انتحارية شاركت في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين

تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين

(يديعوت): كابينيت صادق على قرار إعلان الحرب

(يديعوت): كابينيت صادق على قرار إعلان الحرب

الاحتلال يقرر إلغاء زيارات الأسرى حتى نهاية الأسبوع

الاحتلال يقرر إلغاء زيارات الأسرى حتى نهاية الأسبوع

تشييع جثامين ثلاثة شهداء في الضفة

تشييع جثامين ثلاثة شهداء في الضفة

رسمياً.. جيش الاحتلال ينشر 18 اسماً لجنود وضباط قتلوا في ضربات المقاومة الفلسطينية

رسمياً.. جيش الاحتلال ينشر 18 اسماً لجنود وضباط قتلوا في ضربات المقاومة الفلسطينية

الإعلامي الحكومي يكشف حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع

الإعلامي الحكومي يكشف حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين

تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين

الاحتلال يقرر إلغاء زيارات الأسرى حتى نهاية الأسبوع

الاحتلال يقرر إلغاء زيارات الأسرى حتى نهاية الأسبوع

الرئيس عباس يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية وإنسانية إلى قطاع غزة

الرئيس عباس يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية وإنسانية إلى قطاع غزة

إعلام الاحتلال: 350 قتيل إسرائيلي ونحو 2000 مصاب

إعلام الاحتلال: 350 قتيل إسرائيلي ونحو 2000 مصاب

مشاهد لإطلاق مسيرات انتحارية من قطاع غزة ضمن عملية طوفان الأقصى

مشاهد لإطلاق مسيرات انتحارية من قطاع غزة ضمن عملية طوفان الأقصى

كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال بغلاف غزة

كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال بغلاف غزة

حزب الله: استهدفنا ثلاثة مواقع للاحتلال في مزارع شبعا تضامناً مع غزة

حزب الله: استهدفنا ثلاثة مواقع للاحتلال في مزارع شبعا تضامناً مع غزة

الصحة بغزة: استشهاد 256 مواطناً وإصابة 1788 آخرين جراء العدوان

الصحة بغزة: استشهاد 256 مواطناً وإصابة 1788 آخرين جراء العدوان

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

عربي

الملك عبد الله والسيسي يبحثان جهود وقف التصعيد في غزة

الملك عبد الله والسيسي يبحثان جهود وقف التصعيد في غزة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك عبد الله وبايدن حول الأوضاع في فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك عبد الله وبايدن حول الأوضاع في فلسطين

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري

مصر تجري مشاورات مع الأردن والسعودية لتكثيف جهود احتواء التصعيد بالقطاع

مصر تجري مشاورات مع الأردن والسعودية لتكثيف جهود احتواء التصعيد بالقطاع