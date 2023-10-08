تشييع جثمان الشهيد العواودة في مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد أحمد عاطف العواودة (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمخيم جنين.وانطلق موكب تشييع الشاب العواودة وهو من بلدة دورا في الخليل من مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بمسيرة جابت شوارع المدينة ومخيمها، وتوجه نحو منزل الأسير زكريا زبيدي، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم إلى المسجد الكبير في المخيم، وأديت عليه صلاة الجنازة قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء .وردد المشاركون بالتشييع الهتافات المنددة بالاحتلال وسياساته الإجرامية، وعدوانه المستمر على شعبنا، خاصة في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، وارتكابه مجزرة في قطاع غزة.وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر، وعمليات تصفية وإعدام، مشددين على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر.واستشهد العواودة فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف غرب نابلس.