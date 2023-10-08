(يديعوت): كابينيت صادق على قرار إعلان الحرب

رام الله - دنيا الوطنصدق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (كابينيت) اليوم الأحد، على قرار بدء الحرب في إطار ما يجري في قطاع غزة ومناطق الغلاف منه.وقالت صحيفة (يديعوت آحرنوت) إنه تم المصادقة على القرار بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أعضاء (كابينيت).وأجرى نتنياهو تقييما للأوضاع في مقر وزارة الجيش الإسرائيلية اليوم الأحد، بحضور وزير الجيش الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش، و عدد من الوزراء والضباط.وقال نتنياهو بوقت سابق أمس "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".