تشييع جثامين ثلاثة شهداء في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشيع أبناء محافظة قلقيلية، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) إلى مثواه الأخير.وانطلق موكب التشييع من مستشفى درويش نزال الحكومي، وصولا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم إلى مسجد السوق في المدينة، حيث أديت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، قبل مواراته الثرى.واستشهد الطفل أحمد رابي أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.من جانب آخر، شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، جثمان الشهيد يوسف نادر سليمان إدريس، إلى مثواه الأخير في مدينة الخليل.وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاهلي، وصولا الى بيت عائلته لإلقاء نطرة الوداع الاخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ليوارى الثرى في مقبرة الشهداء في منطقة واد الهرية جنوب المدينة.واستشهد الشاب إدريس مساء امس السبت متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمنطقة واد النصارى في الخليل.في غضون ذلك، شيع المئات من المواطنين، جثمان الشهيد الشاب عمرو يوسف عابد (18 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيتونيا، غرب رام الله.وانطلق موكب التشييع صباحا من مجمع فلسطين الطبي برام الله، ونقل الجثمان إلى منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم حمل إلى مسجد بيتونيا الكبير حيث أديت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، قبل مواراته الثرى.واستشهد الشاب عمرو عابد مساء أمس السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، في أعقاب قمع مسيرة خرجت للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا.