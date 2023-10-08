رسمياً.. جيش الاحتلال ينشر 18 اسماً لجنود وضباط قتلوا في ضربات المقاومة الفلسطينية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال نشر بشكل رسمي 18 اسمًا جديدًا لجنود وضباط إسرائيليين قتلوا في ضربات واشتباكات مباشرة مع المقاومة الفلسطينية.
وبحسب القناة (12) الإسرائيلية، فإن الضباط والجنود الذين قتلوا من وحدة اليمام وغيرها هم:
العقيد روعي ليفي، قائد الوحدة المتعددة الأبعاد
المقدم يوناتان تسور،قائد كتيبة سييرت ناحال
الرائد ابراهام حوفلاشفيلي ضابط في كراكال
الرقيب إيتاي المارشيانو قائد فصيل في المظليين
النقيب طال جروشكا قائد سرية في الكتيبة 931 من لواء ناحال
الرقيب إيلي غامزو قائد فصيل في المظليين
الرائد عيدو يهوشوع قائد فصيل التدريب في المدرسة الجوية الخاصة
الملازم شوحام تومر قائد فصيل في سرية الناحال
الملازم إيتاي مأور قائد فصيل في الكتيبة 51 بلواء جولاني
الملازم روم شلومي قائد قسم الدوريات في وحدة شيلداغ
وقد شنت كتائب القسام، مدعومة من فصائل المقاومة بغزة، عملية (طوفان الأقصى) عسكرية، فجر السبت، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
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