رسمياً.. جيش الاحتلال ينشر 18 اسماً لجنود وضباط قتلوا في ضربات المقاومة الفلسطينية



الرقيب إيتاي المارشيانو قائد فصيل في المظليين



النقيب طال جروشكا قائد سرية في الكتيبة 931 من لواء ناحال



الرقيب إيلي غامزو قائد فصيل في المظليين



الرائد عيدو يهوشوع قائد فصيل التدريب في المدرسة الجوية الخاصة



الملازم شوحام تومر قائد فصيل في سرية الناحال



الملازم إيتاي مأور قائد فصيل في الكتيبة 51 بلواء جولاني



الملازم روم شلومي قائد قسم الدوريات في وحدة شيلداغ



وقد شنت كتائب القسام، مدعومة من فصائل المقاومة بغزة، عملية (طوفان الأقصى) عسكرية، فجر السبت، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.





وبحسب القناة (12) الإسرائيلية، فإن الضباط والجنود الذين قتلوا من وحدة اليمام وغيرها هم:العقيد روعي ليفي، قائد الوحدة المتعددة الأبعادالمقدم يوناتان تسور،قائد كتيبة سييرت ناحالالرائد ابراهام حوفلاشفيلي ضابط في كراكال