القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع





وأضافت القسام في بيان نشرته عبر حسابها بموقع (تيليجرام): " وتمكن مقاتلو الكوماندوز من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان، والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات".













رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم الأحد، أن خمسة زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي، شاركت في اللحظات الأولى من معركة "طوفان الأقصى"، والتي في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.