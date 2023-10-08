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شؤون فلسطينية

القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع

القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم الأحد، أن خمسة زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي، شاركت في اللحظات الأولى من معركة "طوفان الأقصى"، والتي في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وأضافت القسام في بيان نشرته عبر حسابها بموقع (تيليجرام): " وتمكن مقاتلو الكوماندوز من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان، والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات".





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