مباشر | تغطية صحفية: غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: 350 قتيل إسرائيلي ونحو 2000 مصاب

إعلام الاحتلال: 350 قتيل إسرائيلي ونحو 2000 مصاب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأحد، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، إلى 350 قتيلاً، من بينهم 30 شرطياً إسرائيلياً و26 جندياً.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن عدد الإصابات بلغ نحو 2000 مصاب، من بينهم المئات بحال الخطر.

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست)، إنه وفقاً لتقارير غير رسمية، فإن عدد المفقودين من مستوطني غلاف غزة، بلغ 750 مستوطن.

ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فإن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر نحو 100 إسرائيلي، ونقلت إلى داخل قطاع غزة، أمس السبت.

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