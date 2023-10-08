مشاهد لإطلاق مسيرات انتحارية من قطاع غزة ضمن عملية طوفان الأقصى

وشنت كتائب القسام، مدعومة من فصائل المقاومة بغزة، عملية (طوفان الأقصى) عسكرية، فجر السبت، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.وأطلقت فصائل المقاومة آلاف الصواريخ تجاه بلدات ومدن الاحتلال، أعقبها اختراق للحدود واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة.وأعلنت سلطات الاحتلال، عن سقوط 300 قتيل وإصابة أكثر من 1800 آخرين، من بينهم 290 بحال الخطر، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحاول إعادة السيطرة على المستوطنات بغلاف غزة.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 232 فلسطينياً وإصابة 1600 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.