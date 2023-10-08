كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال بغلاف غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة (حماس)، صباح الأحد، أن مقاتليها لازالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال بغلاف غزة.وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي: "لا زال مجاهدو كتائب القسام يخوضون اشتباكاتٍ ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية".من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال: "نحن بعيدون كل البعد عن الإعلان عن نجاحنا في القضاء على جميع المسلحين الذين تسللوا من غزة".وأضاف: "لا زال هناك مسحلين في الغلاف، وعلى المستوطنين الاستمرار في الالتزام بتعليمات القيادة الداخلية".