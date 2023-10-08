كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال بغلاف غزة
وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي: "لا زال مجاهدو كتائب القسام يخوضون اشتباكاتٍ ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية".
من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال: "نحن بعيدون كل البعد عن الإعلان عن نجاحنا في القضاء على جميع المسلحين الذين تسللوا من غزة".
وأضاف: "لا زال هناك مسحلين في الغلاف، وعلى المستوطنين الاستمرار في الالتزام بتعليمات القيادة الداخلية".
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