حزب الله: استهدفنا ثلاثة مواقع للاحتلال في مزارع شبعا تضامناً مع غزة





وقال (حزب الله)، في بيان صحفي: إن مجموعات الشهيد عماد مغنية، أطلقت قذائف هاون، تجاه مواقع: الرادار وزبدين ورويسات العلم، بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، مؤكداً إصابتها إصابة مباشرة.





من جانبه، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف من طائرة مسيرة، الخيمة التي نصبها (حزب الله)، قبل عدة أشهر، في منطقة جبل روس.





رام الله - دنيا الوطنأعلن (حزب الله) اللبناني، صباح الأحد، استهداف ثلاثة مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مزارع شبعا المحتلة، بالصواريخ، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية.