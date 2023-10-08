القناة 13 الإسرائيلية: المعارك في كفار غزة وبئيري مستمرة رغم مرور 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المعارك في كفار غزة وبئيري بمناطق غلاف غزة، بين عناصر من كتائب القسام، وقوات الجيش "لا تزال مستمرة".وقالت القناة إنه "رغم مضي 24 ساعة من بدء الهجوم القاتل الذي نفذته حركة حماس، فإن المعارك في كفار غزة وبئيري لا تزال مستمرة حتى الآن ولم يتم تحقيق السيطرة على هذه المناطق بالإضافة إلى سديروت وزكيم ورعيم وصوفا".واقتحم عشرات المقاتلين من القسام صباح أمس السبت، عدة مواقع في مناطق غلاف غزة، حيث قتلت العشرات من الإسرائيليين، وتمكنت من أسر عشرات آخرين والعودة إلى قطاع غزة، فيما أطلقت آلاف الصواريخ اتجاه مناطق الغلاف وعسقلان وتل أبيب.وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن ما حصل اليوم لم تشهده إسرائيل من قبل، مشيراً إلى أن "هذه الحرب ستستغرق وقتاً وما زالت أمامنا أيام جسيمة".وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، في ظل خوض المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، أن "حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، وسوف تحاسب إسرائيل كل من أساء إليها".وتابع نتنياهو: " تحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع عدد من قادة العالم لكي أضمن حرية الحركة في الرد على حماس".