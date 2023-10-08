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شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف منازل قيادات في "حماس" بغزة

طائرات الاحتلال تقصف منازل قيادات في "حماس" بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عدداً من منازل قيادات حركة (حماس) في قطاع غزة، ودمرتها بشكل كامل.

وأفادت إذاعة (الأقصى) المحلية، أن طائرات الاحتلال قصف منازل قيادات في حركة (حماس) في عدة مناطق في القطاع.

وبينت أن المنازل المستهدفه تعود للقياديين في الحركة " نزار عوض الله، محمود الزهار، كمال أبو عون، بو معاذ السراج، بالإضافة لمنزل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس".

وكانت قوات الاحتلال استهدفت منذ مساء أمس السبت عدداص من المنازل في قطاع غزة، كما أنها دمرت عدداً آخر من الأبراج السكنية والتجارية من بينها برجي "فلسطين ووطن".

 

 

 

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