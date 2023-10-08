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شؤون فلسطينية

شاهد: مدرعات ودبابات وعشرات الجنود يستعدون للتوجه لحدود القطاع

شاهد: مدرعات ودبابات وعشرات الجنود يستعدون للتوجه لحدود القطاع
دبابات إسرائيلية تستعد للتوجه للقطاع
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر عشرات الجنود والمدرعات والدبابات، وهي متجهة إلى المناطق الحدودية للقطاع.

يأتي ذلك بعد يومٍ دامٍ قتل فيه أكثر من 250 إسرائيلي، وأُسر عشرات آخرون، في هجوم لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شنته على مناطق غلاف غزة.

واقتحم عشرات المقاتلين من القسام صباح أمس السبت، عدة مواقع في مناطق غلاف غزة، حيث قتلت العشرات من الإسرائيليين، وتمكنت من أسر عشرات آخرين والعودة إلى قطاع غزة، فيما أطلقت آلاف الصواريخ اتجاه مناطق الغلاف وعسقلان وتل أبيب.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن ما حصل اليوم لم تشهده إسرائيل من قبل، مشيراً إلى أن "هذه الحرب ستستغرق وقتاً وما زالت أمامنا أيام جسيمة".

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، في ظل خوض المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، أن "حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، وسوف تحاسب إسرائيل كل من أساء إليها".

وتابع نتنياهو: " تحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع عدد من قادة العالم لكي أضمن حرية الحركة في الرد على حماس".


 


 


 


 


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