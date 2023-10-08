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شؤون فلسطينية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس
الشهيد عواودة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس.

ووفق مصدر طبي في مستشفى رفيديا، فإن الشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاما) وهو من بلدة دورا في الخليل.

وباستشهاد الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاماً)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا.

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