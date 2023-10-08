"الداخلية" بغزة: عدد من الشهداء والجرحى في استهداف منزلين شمال القطاع





وأضافت بأن هناك عدداً من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال جراء القصف.





كما أعلنت "الداخلية" بغزة، عن وجود شهداء وإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو عمشة" في نفس البلدة.

وأفادت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، بأن طائرات الاحتلال دمرت منزلاً لعائلة شبات على رؤوس ساكنيه، في بلدة بيت حانون شمال القطاع.