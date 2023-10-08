جيش الاحتلال: عدد الأسرى بغزة سيحدد شكل ومصير الحرب

رام الله - دنيا الوطنقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد الأسرى والمحتجزين لدى (حماس) في قطاع غزة سيحدد شكل ومستقبل هذه الحرب.وأوضح المتحدث أن "الوضع في البلاد لا يزال بعيدا عن السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المفاجئ صباح اليوم".وأشار إلى أن هناك عناصر مسلحة لا "زالت داخل الأراضي الإسرائيلية، والقتال معها لا يزال مستمراً في مناطق الجنوب".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت فجر اليوم الأحد، تقديرات بوجود نحو 100 أسير إسرائيلي بينهم مدنيون وجنود وضباط في غزة.