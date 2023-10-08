"أونروا" بغزة: جميع مراكزنا الصحية مغلقة وتوزيع المواد الغذائية متوقف
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، إن جميع المراكز الصحية التابعة لها والبالغ عددها 22 مركزاً، مغلقة، مشيرة إلى تضرر 3 مدارس جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الآن.
وأضافت "أونروا"، في بيان، أن "عملية توزيع المواد الغذائية متوقفة اعتباراً من السبت وحتى إشعار آخر".
وتابعت: "تعرضت مدرستان، إحداهما في مخيم جباليا (المنطقة الشمالية) والأخرى في غزة، لأضرار جانبية ناجمة عن الغارات الإسرائيلية".
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