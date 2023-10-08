"أونروا" بغزة: جميع مراكزنا الصحية مغلقة وتوزيع المواد الغذائية متوقف

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، إن جميع المراكز الصحية التابعة لها والبالغ عددها 22 مركزاً، مغلقة، مشيرة إلى تضرر 3 مدارس جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الآن.وأضافت "أونروا"، في بيان، أن "عملية توزيع المواد الغذائية متوقفة اعتباراً من السبت وحتى إشعار آخر".وتابعت: "تعرضت مدرستان، إحداهما في مخيم جباليا (المنطقة الشمالية) والأخرى في غزة، لأضرار جانبية ناجمة عن الغارات الإسرائيلية".