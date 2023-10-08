أبو عبيدة لنتنياهو: الأسرى لدينا أكثر مما تتوقعون وتهديد غزة لعبة خاسرة

رام الله - دنيا الوطنعقب الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" على تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب غزة بكل قوة.وقال "أبو عبيدة"، إن كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تدل على أزمة عميقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف "أبو عبيدة" في تصريح، أن "تهديد غزة لعبة خاسرة واسطوانة مشروخة".وخاطب نتنياهو قائلاً: " تهددنا بأي جيش يا نتنياهو، بجنودك الذين فروا كالجراد أمام مقاتلي القسام بالمئات تاركين كل شيء خلفهم".وتابع "تحدثنا اليوم عن عشرات الأسرى ونطمئنك يا نتنياهو أن أسراكم أكثر بكثير وأضعاف مضاعفة لهذا الرقم وعليك عد جنودك جيداً".وشدد أبو عبيدة، على أن "هؤلاء الأسرى متواجدون بكل المحاور ويجري عليهم كل ما يجري على أهلنا في قطاع غزة".