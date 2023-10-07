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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك عبد الله وبايدن حول الأوضاع في فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك عبد الله وبايدن حول الأوضاع في فلسطين
الملك عبد الله وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
بحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي وسبل وقفه وحماية المدنيين.

ودعا الملك الأردني، خلال الاتصال، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما أكد ضرورة إنهاء جميع الممارسات التي تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.

وحذر من أن استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

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