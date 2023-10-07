صورة.. الاحتلال يعلن مقتل قائد في الجيش برصاص مقاوم فلسطيني



كما نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد تظهر قتلها جنود إسرائيلين، وأسرها آخرين من مواقع الجيش في الغلاف، ضمن معركة أطلقتها بعنوان "طوفان الأقصى"، رداً على الاعتداءات في القدس والضفة وعلى الأسرى.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم المقاومين الفلسطينيين على مستوطنات غلاف غزة، ارتفع إلى 250 قتيلاً.بدورها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن عدد الجرحى الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المستشفيات اليوم بلغ 1452 بينهم نحو 270 حالتهم خطيرة.وتتواصل رشقات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب والقدس ومدن الداخل، كما يواصل عشرات المقاومين الفلسطينيين في مستوطنات غلاف غزة، اشتباكهم مع جنود إسرائيليين، والاستيلاء على معداتهم العسكرية.