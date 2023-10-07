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شؤون فلسطينية

صورة.. الاحتلال يعلن مقتل قائد في الجيش برصاص مقاوم فلسطيني

صورة.. الاحتلال يعلن مقتل قائد في الجيش برصاص مقاوم فلسطيني
مقاومون فلسطينيون يسيطرون على دبابة إسرائيلية بغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل قائد لواء ناحال بالجيش يوناتان شتاينبرغ، برصاص مقاوم فلسطيني، بالقرب من موقع كرم أبو سالم العسكري، جنوب قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم المقاومين الفلسطينيين على مستوطنات غلاف غزة، ارتفع إلى 250 قتيلاً.

بدورها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن عدد الجرحى الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المستشفيات اليوم بلغ 1452 بينهم نحو 270 حالتهم خطيرة.

وتتواصل رشقات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب والقدس ومدن الداخل، كما يواصل عشرات المقاومين الفلسطينيين في مستوطنات غلاف غزة، اشتباكهم مع جنود إسرائيليين، والاستيلاء على معداتهم العسكرية.

كما نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد تظهر قتلها جنود إسرائيلين، وأسرها آخرين من مواقع الجيش في الغلاف، ضمن معركة أطلقتها بعنوان "طوفان الأقصى"، رداً على الاعتداءات في القدس والضفة وعلى الأسرى.



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