مباشر | تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

عربي

مصر تجري مشاورات مع الأردن والسعودية لتكثيف جهود احتواء التصعيد بالقطاع

مصر تجري مشاورات مع الأردن والسعودية لتكثيف جهود احتواء التصعيد بالقطاع
قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري يجري مشاورات مع وزيري خارجية الأردن والسعودية، لتكثيف جهود احتواء التصعيد في قطاع غزة. 

وشدد وزير الخارجية المصري في اتصالاته على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، وتوحيد رسائل المجتمع الدولي للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، بحسب ما نشره أبو زيد عبر منصة (إكس).

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مستمراً على قطاع غزة خلّف عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصح بغزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً باصابات مختلفة.

أخبار ذات صلة

مصر تجري مشاورات مع الأردن والسعودية لتكثيف جهود احتواء التصعيد بالقطاع

مصر تجري مشاورات مع الأردن والسعودية لتكثيف جهود احتواء التصعيد بالقطاع

أبو الغيط: المجتمع الدولي مسؤول عن الوضع الحالي بالأراضي الفلسطينية

أبو الغيط: المجتمع الدولي مسؤول عن الوضع الحالي بالأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يبحثان تطورات التصعيد بالأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يبحثان تطورات التصعيد بالأراضي الفلسطينية

السعودية تُصدر بياناً بشأن التطورات &quot;غير المسبوقة&quot; في الأراضي الفلسطينية

السعودية تُصدر بياناً بشأن التطورات "غير المسبوقة" في الأراضي الفلسطينية

كيف علقت مصر على عملية &quot;طوفان الأقصى&quot;؟

كيف علقت مصر على عملية "طوفان الأقصى"؟

أول تعليق من حزب الله على عملية &quot;طوفان الأقصى&quot;

أول تعليق من حزب الله على عملية "طوفان الأقصى"

مصر تنجح بتركيب أول قطعة نووية

مصر تنجح بتركيب أول قطعة نووية

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري

غزة: المجلس الأعلى للقضاء يعلن تعليق الدوام الإداري والعمل القضائي

غزة: المجلس الأعلى للقضاء يعلن تعليق الدوام الإداري والعمل القضائي

سلطة النقد تقرر تعطيل عمل البنوك في فلسطين الأحد

سلطة النقد تقرر تعطيل عمل البنوك في فلسطين الأحد

الجامعة الإسلامية بغزة تعلن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي حتى إشعار آخر

الجامعة الإسلامية بغزة تعلن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي حتى إشعار آخر

وزير الطاقة الإسرائيلي يوقّع على قرار قطع الكهرباء عن غزة

وزير الطاقة الإسرائيلي يوقّع على قرار قطع الكهرباء عن غزة

القسام: طورنا الهجوم على عددٍ من أهداف الاحتلال خارج فرقة غزة

القسام: طورنا الهجوم على عددٍ من أهداف الاحتلال خارج فرقة غزة

كتائب القسام تقصف تل أبيب بـ 150 صاروخاً رداً على قصف برج سكني بغزة

كتائب القسام تقصف تل أبيب بـ 150 صاروخاً رداً على قصف برج سكني بغزة

التعليم تعلن تعليق الدوام الوجاهي بمدارس الضفة الأحد وتحويله إلكتروني

التعليم تعلن تعليق الدوام الوجاهي بمدارس الضفة الأحد وتحويله إلكتروني

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

عربي

أبو الغيط: المجتمع الدولي مسؤول عن الوضع الحالي بالأراضي الفلسطينية

أبو الغيط: المجتمع الدولي مسؤول عن الوضع الحالي بالأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يبحثان تطورات التصعيد بالأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يبحثان تطورات التصعيد بالأراضي الفلسطينية

السعودية تُصدر بياناً بشأن التطورات &quot;غير المسبوقة&quot; في الأراضي الفلسطينية

السعودية تُصدر بياناً بشأن التطورات "غير المسبوقة" في الأراضي الفلسطينية

كيف علقت مصر على عملية &quot;طوفان الأقصى&quot;؟

كيف علقت مصر على عملية "طوفان الأقصى"؟