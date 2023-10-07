مصر تجري مشاورات مع الأردن والسعودية لتكثيف جهود احتواء التصعيد بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري يجري مشاورات مع وزيري خارجية الأردن والسعودية، لتكثيف جهود احتواء التصعيد في قطاع غزة.وشدد وزير الخارجية المصري في اتصالاته على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، وتوحيد رسائل المجتمع الدولي للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، بحسب ما نشره أبو زيد عبر منصة (إكس).ويأتي ذلك، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مستمراً على قطاع غزة خلّف عدد كبير من الشهداء والجرحى.وأعلنت وزارة الصح بغزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً باصابات مختلفة.