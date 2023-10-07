نتنياهو: ما حصل اليوم لم تشهده إسرائيل من قبل.. وحماس مسؤولة عن سلامة الأسرى



وتابع نتنياهو: " تحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع عدد من قادة العالم لكي أضمن حرية الحركة في الرد على حماس".



وكانت المقاومة الفلسطينية، أعلنت أسرها جنود إسرائيليين، عقب اقتحامها مستوطنات غلاف غزة، واقتحام مواقع للجيش، وقتل عشرات الجنود، ضمن معركة أطلقتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، بعنوان "طوفان الأقصى"، رداً على الاعتداءات في الأقصى والضفة وعلى الأسرى.





وتابع نتنياهو: " تحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع عدد من قادة العالم لكي أضمن حرية الحركة في الرد على حماس".وكانت المقاومة الفلسطينية، أعلنت أسرها جنود إسرائيليين، عقب اقتحامها مستوطنات غلاف غزة، واقتحام مواقع للجيش، وقتل عشرات الجنود، ضمن معركة أطلقتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، بعنوان "طوفان الأقصى"، رداً على الاعتداءات في الأقصى والضفة وعلى الأسرى.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن ما حصل اليوم لم تشهده إسرائيل من قبل، مشيراً إلى أن "هذه الحرب ستستغرق وقتاً وما زالت أمامنا أيام جسيمة".وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، في ظل خوض المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، أن "حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، وسوف تحاسب إسرائيل كل من أساء إليها".